„Honig im Kopf“ startet bereits im November in US-Kinos

Demnach ist der Start für den 30. November in Kinos in New York und Los Angeles geplant -nur wenige Monate nach Ende der Dreharbeiten im Sommer, die teilweise auch in Südtirol stattgefunden haben. (STOL hat berichtet und in Bozen mit Regisseur Til Schweiger gesprochen)

Der Termin fällt in die sogenannte Awards Season, in der in den USA viele Preisverleihungen stattfinden und die im Februar mit den Oscars endet. Ein Starttermin für das Remake für Europa wurde zunächst nicht bekannt.

Für die Hauptrolle seines Alzheimer-Dramas, das im Englischen „Head Full Of Honey“ heißt, holte Schweiger Hollywoodstar Nick Nolte (77, „Herr der Gezeiten“) vor die Kamera.

dpa/stol