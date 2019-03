Horrorfilm „Wir“ erobert Spitze von Nordamerikas Kinocharts

Im Bild (von links) die Schauspieler Lupita Nyong'o, Evan Alex, Shahadi Wright Joseph und Winston Duke bei der Premiere von "Wir in New York." - Foto: APA/AP

Der Film von Jordan Peele, in dem unter anderem Lupita Nyong'o eine Rolle übernommen hat, spielte an seinem Eröffnungswochenende in den USA und Kanada rund 70 Millionen Dollar (etwa 62 Millionen Euro) ein, wie der „Hollywood Reporter“ am Sonntag berichtete.

Das sei der drittbeste Start eines Horrorfilms seit Beginn der Aufzeichnungen, hieß es. Eine Marvel-Superheldin rutschte unterdessen auf den zweiten Platz ab. „Captain Marvel“ mit Brie Larson in der Hauptrolle spielte in seiner dritten Woche rund 35 Millionen Dollar ein. Dahinter platzierte sich der Animationsfilm „Willkommen im Wunder Park“ mit rund neun Millionen Dollar.

apa/dpa