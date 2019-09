Justin Timberlake kehrt im Drama „Palmer“ auf die Leinwand zurück

Dies teilte die Produktionsfirma SK Global mehreren US-Medien mit.

Der von Oscar-Preisträger Charles B. Wessler („Green Book“) mitproduzierte Film handelt von einem Mann, der nach einer Gefängnisstrafe in seine Heimatstadt zurückkehrt. Dort freundet er sich mit einem Jungen an, der von seiner Mutter verstoßen wurde. Timberlake („Can't Stop the Feeling“) spielte neben seiner Musikkarriere in einer Reihe von Filmen mit.

dpa