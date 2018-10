Kinofans in „Halloween“-Stimmung

„Halloween“ von Regisseur David Gordon Green – ein Nachfolger des Klassikers von 1978 – spielte in den USA und Kanada am Wochenende rund 32 Millionen Dollar (etwa 28 Millionen Euro) ein und hielt damit den ersten Platz, wie der „Hollywood Reporter“ am Sonntag berichtete. Der Film hatte in der Produktion lediglich 10 Millionen Dollar gekostet.

Im Slasher-Hit „Halloween“ von 1978 muss Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) einem Killer entkommen, der nach vielen Jahren am Vorabend des Halloweenfestes aus der Psychiatrie ausbricht. 40 Jahre später kehrt er nun in seine verschlafene Heimatstadt im Bundesstaat Illinois zurück. In der „Halloween“-Reihe, die auch Comics und ein Videospiel umfasst, ist es der mittlerweile elfte Titel.

dpa