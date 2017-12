Kosslick: #Metoo-Debatte hat große Auswirkungen

„Die #Metoo-Debatte hat große Auswirkungen gehabt“, sagte Festivaldirektor Dieter Kosslick (69) der Deutschen Presse-Agentur. „Man schaut Filme jetzt auch anders an. Wenn früher auf der Leinwand eine Sekretärin ‚vernascht‘ wurde, dann hat man gesagt: Na gut, das steht eben so im Drehbuch. Jetzt sagt man: Naja, das müssen wir jetzt nicht auch noch zeigen“, sagte der Chef der Berliner Filmfestspiele (15. bis 25. Februar).

„Es gibt noch ganz schön viele Filme, in denen für Frauen demütigende Szenen vorkommen“, so Kosslick. „Wir haben aber auch Filme, die das Thema Missbrauch und Machtmissbrauch aufgreifen. Es gibt einige Filme, in denen am Ende der Mann ‚der Blöde‘ ist.“

Rund 150 Filme angesehen

Er habe sich für den Wettbewerb bislang rund 150 Filme unter anderem aus den USA, Deutschland, Polen, Frankreich und Italien, aber auch aus Ländern in Asien, Lateinamerika und Afrika angesehen. „Aber die Auswahl ist noch nicht beendet“, sagte Kosslick.

Unter den bereits bekanntgegebenen Wettbewerbsfilmen sind mit „In den Gängen“ von Thomas Stuber und „Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot“ von Philip Gröning bereits zwei deutsche Produktionen. „Es wird nicht dabei bleiben“, kündigte Kosslick an. „Es gibt sehr, sehr gute deutsche Filme!“

dpa