Kurios: Neue ProSieben-Show kommt zum Publikum nach Hause

Steven Gätjen und Matthias Opdenhövel rücken in ein Wohnviertel in Deutschland aus und lassen 2 Familien mitten auf der Straße gegeneinander antreten. Die Moderatoren schlagen sich jeweils auf eine Seite.

Wie der Sender am Montag mitteilte, soll „Die Live-Show bei dir zuhause“ in diesem Herbst auf ProSieben anlaufen. Senderchef Daniel Rosemann verspricht sich von dem neuen Format „jede Menge Spaß und unvorhersehbares, spannendes Live-TV“, wie er sagte.

apa/dpa