Letzte „Game of Thrones“-Staffel mit Rekordstart in den USA

Auf der Social Media-Plattform Twitter gingen 5 Millionen Tweets zum Staffelstart ein, außerdem zählte man 11 Millionen Erwähnungen der Serie über das Premierenwochenende, teilte der Sender mit.

Für die 8. Staffel hat die Serie ein neues Intro bekommen.

„Game of Thrones“, das auf der gleichnamigen Buchreihe von George R.R. Martin basiert, gehört zu den aktuell erfolgreichsten Fernsehserien und wird in rund 150 Ländern gezeigt. In Österreich ist „Game of Thrones“ bei Sky zu sehen.

apa/reuters