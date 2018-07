Locarno: Meg Ryan erhält Leopard Club Award

Auf der Piazza Grande wird in der Mitternachtsvorstellung der Erotikthriller „The Cut“ gezeigt und das Publikum wird der Schauspielerin bei einem öffentlichen Gespräch im Spazio Cinema begegnen, wie die Veranstalter des Locarno Filmfestival am Donnerstag mitteilten.

Meg Ryan wurde mit romantischen Komödien wie „Harry und Sally“, „Schlaflos in Seattle“ – der ebenfalls in Locarno auf dem Programm steht – und „You've got Mail“ bekannt. Später hat sie ihr schauspielerisches Können in weiteren Genres wie Drama und Thriller unter Beweis gestellt.

Der Leopard Club Award wird seit 2013 an Persönlichkeiten des Kinos verliehen, die sich durch ihre Arbeiten in das kollektive Gedächtnis eingeprägt haben. Dazu gehörten Faye Dunaway, Mia Farrow oder Andy Garcia. Im letzten Jahr erhielt Adrien Brody den Preis.

apa/sda