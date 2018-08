Mutterrolle für Eva Longoria in „Dora the Explorer“

Die Dreharbeiten zu dem Live-Action-Film unter der Regie des Briten James Bobin („Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln“) sind kürzlich in Australien angelaufen. Als Kinostart ist August 2019 vorgesehen.

Die langjährige Hitserie beim TV-Sender Nickelodeon dreht sich um das Latina-Mädchen Dora, das mit seinem Affen Boots in aller Welt Abenteuer erlebt. In dem Realfilm ist Dora, gespielt von der 17-jährigen Neuentdeckung Isabela Moner („Transformers: The Last Knight“, „Sicario 2“), nun ein Teenager in der High-School.

dpa