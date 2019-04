Neuer Superheld „Shazam!“ erobert Nordamerikas Kinocharts

Der Film „Shazam!“ spielte an seinem Eröffnungswochenende in den USA und Kanada rund 53,5 Millionen Dollar (rund 48 Millionen Euro) ein und eroberte sich damit den ersten Platz, wie der „Hollywood Reporter“ am Sonntag (Ortszeit) berichtete. Der Superheld mit den magischen Kräften ist auch in Deutschland bereits in den Kinos zu sehen.

Die ebenfalls am Wochenende in Nordamerika gestartete Neuverfilmung von Stephen Kings „Friedhof der Kuscheltiere“ landete mit 25 Millionen Dollar auf dem zweiten Rang.

dpa