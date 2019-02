Oscar-Akademie lenkt nach Protest ein

Unter anderem Schnitt und Kamera sollten in der Werbepause gewürdigt werden. - Foto: APA (AFP)

Man werde sich das „traditionelle Format” beibehalten, zitierten die US-Filmportale „Variety” und „Hollywood Reporter” aus der Mitteilung. Die Film-Akademie hatte zunächst geplant, Trophäen in 4 Kategorien, darunter Kamera und Schnitt, erstmals während Werbepausen auszuhändigen, um damit die Gala kürzer zu halten.

Mit der Kehrtwende am Freitag reagierte die Academy auf die Kritik namhafter Filmschaffender, darunter die Regisseure Alfonso Cuaron, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Spike Lee und Damien Chazelle. In einem offenen Brief, der von rund 100 Filmschaffenden unterschrieben wurde, machten sie Druck, das übliche Format der Trophäenvergabe beizubehalten.

Es sei eine „Beleidigung” für Filmschaffende, wenn wichtige Kinokunst herabgewürdigt werde, hieß es in dem Protestbrief.

apa/dpa