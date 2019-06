Oscar-Verleihung findet 2021 und 2022 Ende Februar statt

Als Grund nannte die Academy am Dienstag Terminkollisionen mit den Olympischen Winterspielen, den amerikanischen Ferien und der Super Bowl. Im Jahr 2020 werden die Oscars am 9. Februar vergeben. Die Nominierungen werden am 13. Jänner 2020 bekannt gegeben. Im Jahr darauf findet die Oscar-Gala erst am 28. Februar statt. Im Jahr 2022 ist der 27. Februar geplant.

apa/ag.