Sky verfilmt Roberto Savianos Buch „ZeroZeroZero“

Wie schon bei der Serie „Gomorrha“ nach Savianos berühmten Buch führt erneut Stefano Sollima Regie. Die achtmonatigen Dreharbeiten haben bereits begonnen, wie Sky Deutschland am Freitag mitteilte.

Gedreht wird in sechs verschiedenen Ländern auf drei Kontinenten und in sechs Sprachen von Englisch bis Arabisch. Die TV-Premiere auf Sky in Deutschland ist für 2019 geplant. Dann soll die Serie auch in anderen Ländern wie Österreich, Italien, Großbritannien und Irland starten. Canal+ zeigt sie im französisch-sprachigen Europa und Afrika, Amazon in den USA, Kanada, Mexiko, Latein-Amerika und Spanien.

dpa