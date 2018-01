Spielberg plant Neuverfilmung von „West Side Story“

Für einige Rollen werden Kandidaten lateinamerikanischen Ursprungs gesucht. Die Kandidaten müssen nicht unbedingt Schauspieler von Beruf sein. In dem Tanzfilm geht es um die Feindschaft zwischen zwei Jugendbanden in New York, den puertoricanischen „Sharks“ und den weißhäutigen „Jets“. Der Originalfilm von Regisseur Robert Wise und Choreograf Jerome Robbins gewann zehn Oscars. Er beruht auf dem gleichnamigen Broadway-Musical von Leonard Bernstein.

Für den 71-jährigen Spielberg ist es das erste Mal, dass er einen Musicalfilm dreht. Der dreifache Oscar-Preisträger arbeitet dabei erneut mit dem Drehbuchschreiber Tony Kushner zusammen. Kushner verfasste bereits die Drehbücher für die Spielberg-Filme „München“ (2005) und Lincoln„ (2012).

