„Wer wird Millionär?“-Fan räumt Jauchs Jubiläumsmillion ab

Der 35-Jährige, der nach eigenen Angaben in 20 Jahren keine Ausgabe der Sendung verpasst hat, konnte am Montagabend alle 15 Fragen beantworten und sicherte sich so die Million.

Bei der Sonderausgabe zum 20. Jubiläum stellte der Moderator Günther Jauch (63) ausschließlich Fragen, die schon einmal vorgekommen waren.

Diese Regeländerung spielte Stroh in die Karten, der sich an viele Fragen (und die richtigen Antworten) noch erinnern konnte.

dpa