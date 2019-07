Western-Schauspieler George Hilton ist tot

George Hilton trat vor allem in Italowestern auf. Am Sonntag ist er 85-jährig gestorben.

Geboren wurde Hilton, der eigentlich Jorge Hill Acosta y Lara hieß, 1934 in Montevideo in Uruguay.

Seine erste Rolle in einem Italowestern spielte der Südamerikaner an der Seite von Franco Nero in „Django – Sein Gesangbuch war der Colt“ (1966). Weitere „Django“-Filme folgten. Die Begräbnisfeier soll am Dienstag in Rom stattfinden.

dpa