ZDF-„heute journal“ startet XL-Ausgabe

„Die Zeiten sind danach, zu berichten gibt es mehr als genug“, sagte die Moderatorin Marietta Slomka zur Premiere der neuen halbstündigen Ausgabe am Sonntagabend direkt im Anschluss an den Herzkino-Film. Themen des Nachrichtenmagazins waren etwa die Präsidentenwahlen in der Ukraine und in der Slowakei, die Beratungen über den Brexit, der Papstbesuch in Marokko und die Kommunalwahlen in der Türkei. Das ZDF hatte die Ausweitung der Sendezeit für die Sonntagsausgabe unter anderem mit dem wachsenden Interesse der Zuschauer an einordnenden Informationen begründet.

Die Ankündigung ist bei rund 0:30 zu hören.

dpa