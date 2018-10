450 Roboter-Pinguine tanzen in New York

Der israelisch-amerikanische Künstler Daniel Rozin stellte die etwa einen halben Meter hohen Plüsch-Pinguine in der Lobby eines neuen Bürogebäudes im Westen Manhattans auf. Mithilfe einer speziell entwickelten Software tanzen die Pinguine in Anlehnung an die Bewegungen der Zuschauer.

Die Installation „Penguins Mirror“ ist noch bis zum 9. November zu sehen.

In folgendem Video sieht man das „Making of“ einer ähnlichen Installation von Daniel Rozin.

apa/dpa