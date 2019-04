Angebliche Haarsträhne Leonardo da Vincis wird erstmals ausgestellt

Die Haare sollen ab dieser Woche in der Ausstellung „Leonardo lebt“ in Leonardos Heimatort Vinci in der Toskana gezeigt werden, wie italienische Medien am Montag berichteten. Mit der Ausstellung wird des Todes des Universalgelehrten vor 500 Jahren gedacht.

Die Haarsträhne soll bisher Teil einer US-Sammlung gewesen sein. Sie kommt nach Angaben der Organisatoren der Ausstellung aus Frankreich: Leonardo da Vinci war am 2. Mai 1519 in der französischen Loire-Stadt Ambroise gestorben, wo er auf Einladung des französischen Königs Franz I. lebte.

Die Haarsträhne werde nun in einer Weltpremiere gezeigt, sagte Ausstellungsorganisator Alessandro Vezzosi laut der Nachrichtenagentur AGI. Ausgestellt werden auch die Dokumente, die die Herkunft aus Frankreich bestätigen.

apa/afp