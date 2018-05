Dänischer Maler Per Kirkeby 79-jährig gestorben

Er sei am Mittwochnachmittag friedlich eingeschlafen, bestätigte seine Familie der Zeitung „Politiken”. Kirkeby galt als bedeutendster Vertreter der dänischen Gegenwartskunst. International erregte Kirkeby vor allem in Deutschland Aufmerksamkeit, er stellte aber auch in London und New York aus.

Der Naturwissenschafter Kirkeby ließ sich in seiner Arbeit häufig von der Natur inspirieren. Zu seinen Werken zählen zahlreiche abstrakte Landschaftsdarstellungen in leuchtenden Farben. Er unternahm Expeditionen nach Grönland und in die Arktis, reiste nach Mittelamerika, um die Kultur der Maya zu erforschen.

Zu Beginn der 1970er-Jahre wandte sich Kirkeby von der Pop Art der informellen Malerei der 1950er-Jahre zu. Später entstanden Skulpturen aus Backstein und Bronze-Plastiken. 1978 wurde Kirkeby Kunstprofessor in Karlsruhe, 1989 ging er als Professor an die Städelschule in Frankfurt.

