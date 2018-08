Die Rückkehr der Berliner Mauer

Am 9. November soll die Berliner Mauer wieder zerstört werden. - Foto: APA (dpa)

Zentrum ist ein Filmprojekt des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanovsky, der dafür in einer eigens nachgebauten Film-Stadt in der Ukraine auf Zeitreise in die Sowjetunion ging.

Eine Genehmigung der Behörden hat „DAU Freiheit” noch nicht, wie Veranstalter Thomas Oberender von den Berliner Festspielen am Dienstag sagte. „Wir sind da mittendrin.” Trotz der Mauer soll es laut Oberender keine „Disney-DDR” werden.

Kostümierte Darsteller wird es bei dem Berliner Event, das nach Angaben der Produktionsfirma ein Budget von 6,6 Millionen Euro hat, nicht geben. Das „Visum”, so nennt sich das Ticket für Besucher, kostet ab 15 Euro.

apa/dpa