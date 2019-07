Fälschungsverdacht bei Miro-Ausstellung in München

Unter dem Motto „Joan Miro - Charme und Poesie der Farben” wollte das Ausstellungshaus von Mittwoch bis 8. September 90 handsignierte Einzelblätter und 15 historische Plakate zeigen. Als die Organisatoren die Rechte dafür einholen wollten, hatte die Erbengemeinschaft Succesio Miro mit Sitz im spanischen Palma de Mallorca die Echtheit einzelner Grafiken angezweifelt.

Miro gilt als ein wichtiger Vertreter des Surrealismus. Er wurde 1893 in Barcelona in Spanien geboren und lebte später unter anderem in Paris. Neben seinen Grafiken schuf er auch Gemälde, Keramiken und Skulpturen. 1983 starb er in Palma de Mallorca.

apa/dpa