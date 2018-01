Galerist Zwirner baut in New York neue Galerie mit Renzo Piano

Ein neues Großprojekt für Star-Architekten Renzo Piano in New York. - Foto: LaPresse

„Wir freuen uns darauf, das über die kommenden zweieinhalb Jahre zu machen“, sagte Zwirner am Freitag bei einer Pressekonferenz in New York. Das Gebäude im Stadtteil Chelsea, das nach Medienberichten rund 50 Millionen Dollar (etwa 41 Millionen Euro) kosten soll, werde auf drei Etagen rund 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche bieten.

Zwirner betreibt bereits mehrere Galerien in New York, London und demnächst auch Hong Kong, die nach Medienberichten rund eine halbe Milliarde Dollar im Jahr einbringen. Auch der Vater des in Köln geborenen Zwirner war bereits Galerist.

dpa