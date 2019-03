Musee d'Orsay benennt Meisterwerke für Ausstellung um

Für die Ausstellung „Das schwarze Modell - Von Gericault bis Matisse” haben die Kuratoren umfangreiche Recherchen vorgenommen, um die Namen der schwarzen Modelle herauszufinden. Zwar hätten Schwarze bei der Entstehung moderner Kunst in Paris eine wichtige Rolle gespielt, doch seien ihre Namen unerwähnt geblieben und ihr Einfluss in der Kunstgeschichte wegen Rassismus und Stereotypen in den Hintergrund gedrängt worden, erklärte Kuratorin Denise Murrell.

Die Ausstellung ist eine erweiterte Version einer Schau in der New Yorker Wallach Art Gallery vom vergangenen Jahr. Sie ist noch bis zum 21. Juli im Musee d'Orsay zu sehen.

apa/ag.