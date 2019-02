Welttag der Gästeführer: Gratis-Besichtigungen in Südtirol

Bereits am Freitag kann man das St.-Magdalena-Kirchlein in Rentsch bei Bozen (Treffpunkt um 11 Uhr vor der Kirche), die Franziskaner-Kirche und den Kreuzgang in Innichen (9.30 Uhr vor der Franziskanerkirche), das Bahnhofsgebäude am Brenner (um 14.30 beim Bahnhof Brenner) und den historischen Kreuzweg in Toblach (um 10 Uhr vor der Pfarrkirche) näher kennenlernen. Dieser Kreuzweg geht auf Kaiser Maximilian I. zurück, der vor 5 Jahrhunderten vom Hochpustertal aus gegen Venedig gekämpft hat.

Bozen und Umgebung, sowie Pustertal

120 Jahre alt wird die Bozner Herz-Jesu-Kirche (um 15 Uhr vor der Kirche in der Rauschertorgasse), die beim Welttag ebenso berücksichtigt wird wie der Dominikaner-Kreuzgang in der Bozner Innenstadt (Treffpunkt 16 Uhr). Eine weitere Station ist die neugotische Pfarrkirche Marling samt Kunstgießerei Dirler (9.30 Uhr vor der Kirche).

Im Pustertal wird eine Führung zum Valentins-Kirchlein in Greinwalden bei Pfalzen angeboten (um 15.00 Uhr vor der Kirche von St. Valentin), in Brixen ein Rundgang zu Architektur und Stadt im Wandel.

Am Samstag ist um 10 Uhr der Bozner Pfarrturm zu entdecken, der 1519, vor genau 500 Jahren, fertiggestellt wurde. Das Motto: Geschichte, Gotik, Bombenhagel. In Sterzing hingegen wird das mittelalterliche Zentrum mit der Spitalskirche und dem gotischen Rathaus besichtigt (Treffpunkt um 14.30 Uhr vor der Spitalskirche).

Schnals und Burggrafenamt

Der Mairhof in Partschins (um 11 und 14 Uhr an der Bushaltestelle am Parkdeck in Partschins) oder das St.-Antonius-Kirchlein in Pikolein (um 16 Uhr vor der Kirche) scheinen ebenso im Besichtigungsprogramm auf wie das Bozner Stadtmuseum (in italienischer Sprache), das Kartäuserkloster in Karthaus, Schnals, St. Prokulus oder Schloss Runkelstein (französische Führung). Gegen Vormerkung unter 3474963320 kann die Sarner Schlucht begutachtet werden - Treffpunkt ist um 9 Uhr bei der Jenesiener Seilbahn. Kinder können erst ab 8 Jahren teilnehmen und müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Das genaue Programm der Gratis-Führungen mit Treffpunkten, Uhrzeit und Namen der Guides kann über den Verband der Reiseleiter und Fremdenführer oder das Internet bezogen werden: www.reiseleiter-suedtirol.it.

