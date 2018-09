Ars Electronica Festival behandelt Fehlentwicklungen

In den Symposien und Talks trachtet die Ars Electronica als Plattform aus Kunst, Technologie und Gesellschaft danach, das Potenzial, das in der Unvollkommenheit liegt, zu schöpfen, der künstlichen Intelligenz eine soziale entgegenzusetzen. In den Themenausstellungen „Error in Progress” und „Error, Fake & Failure” in der PostCity, dem ehemaligen Postverteilzentrum am Bahnhof, werden der künstlerische Aspekt bzw. wissenschaftliche Projekte vorgestellt.

Das Jugendfestival „U19 - Create Your World” lädt mit 88 Projekten zum Ausprobieren und Ideen machen ein. Neu ist 2018 der Emergency Error Battle am Samstag, eine Art Feuerwehrwettbewerb für die Zukunft, bei dem ein Kabelbrand unter dem Dach der Rutschenhalle in der PostCity simuliert wird, „Himatsubushi”, ein Parcours bis aufs Dach, um nach japanischem Vorbild freie Zeit zu verbringen, und eine Kooperation mit der Wirtschaftskammer „get inspired”, die kleinere Unternehmen ansprechen soll. Neben Kunst und Wissenschaft werden Wirtschaft und Industrie mehr und mehr Teil der Plattform, die sich dem Aufzeigen von Zukunftsfragen verschrieben hat.

