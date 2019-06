Bestseller-Autor Camilleri weiterhin in kritischem Zustand

Der 93-Jährige müsse weiterhin beatmet werden, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Krankenhauses Santo Spirito in Rom. „Der Patient ist nicht bei Bewusstsein“, zitierte die Nachrichtenagentur Ansa den Kardiologen Roberto Ricci, der die Presse über den Zustand des Schriftstellers unterrichtete.

Camilleri ist vor allem für die Krimis mit dem Kommissar Salvo Montalbano bekannt. Am Montag war er überraschend ins Krankenhaus gebracht worden.

dpa