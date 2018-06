110. Geburtstag der Kohlerer Bahn gefeiert

Wie berichtet, feiert die weltweit erste Personenseilbahn Geburtstag. Am 29.6.1908 nahm die Kohlerer Seilbahn erstmals ihren Betrieb auf: eine kleine Weltsensation und eine innovative Touristikvision, damals wie auch heute noch. Josef Staffler hatte damals den Traum, von der Errichtung einer Seilbahn, die die Bozner Gäste von Kampill auf den Bozner Hausberg, nach Kohlern, bringen sollte.

Geführten Wanderung in Begleitung von Experten

Um dieses Jubiläum auch im Laufe des Sommers zu feiern, organisiert das Verkehrsamt Bozen geführte Wanderungen am Kohlerer Berg. Ab Freitag dem 29. Juni inkl., jeden Samstag und Sonntag bis zum 12. August sowie am Kohlerer Kirchtag am 15. August hat jeder die Möglichkeit, an einer geführten Wanderung in Begleitung einer Experten-Fremdenführerin teilzunehmen.

