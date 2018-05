36. Oswald-von-Wolkenstein-Ritt

Der Publikumsmagnet, der einen Wettkampf und ein Volksfest vereint, wird zu Ehren des legendären Ritters und Minnesängers Oswald von Wolkenstein (1377–1445) veranstaltet und zieht jedes Jahr mehrere Zehntausend Zuschauer an.

Die mittelalterliche Zeitreise beginnt heuer am 25. Mai um 18 Uhr mit der Fest-Eröffnung am Festplatz Peterbühl in Völs. Um 20 Uhr erfolgt hier die Startnummernverlosung an alle teilnehmenden Mannschaften. Am 26. Mai folgt der große Festumzug von der Handwerkerzone von St. Anton zum Festplatz Peterbühl.

Höhepunkt des mittelalterlichen Spektakels sind die 4 Turnierspiele am 27. Mai, bei denen die Mannschaften (bestehend aus jeweils 4 Teilnehmern) gegeneinander antreten werden. Vor der Kulisse von Schloss Prösels findet dann die Siegerehrung statt. Dabei wird dem Siegerteam die Oswald-von-Wolkenstein-Standarte verliehen.

