ABBA Dream am Festplatz Dorf Tirol

ABBA Dream rocken am kommenden Samstag, 17. August auf dem Dorf Tiroler Festplatz die Bühne. - Foto: Alessandro Casalini

ABBA haben innerhalb von zehn Jahren Musikgeschichte geschrieben. Hits wie „Waterloo“, „Mamma Mia“ und „Dancing Queen“ verbinden ganze Generationen. Mit Glitzer, Plateauschuhen und zeitlosen, unvergesslichen Melodien wurden sie weltweit zu Pop-Legenden: die schwedische Formation ABBA.

Vor genau 40 Jahren – 1979 – ging ABBA auf ihre zweite Welttournee in Kanada, Amerika und Europa… Heute zollen ABBA Dream voller Leidenschaft und Liebe zum Detail Tribut an die schwedischen Weltstars, die mit über 380 Millionen verkauften Platten weltweit zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten gehören. Ihre Songs werden immer unvergessen bleiben.

Tickets für die Veranstaltung ABBA Dream sind bei allen Athesia Buchhandlungen, Non Stop Music (Meran), online unter www.ticketone.it und am Samstag ab 18.00 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Infos unter 0473 270256 oder [email protected].

stol