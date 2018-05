Absturzsicherung für die jungen Südtiroler

Robert Peratoner wurde einstimmig in seinem Amt als Präsident bestätigt. Mit ihren vielfältigen Tätigkeiten sei die Offene Jugendarbeit am Puls der Zeit, sagte der Landesrat für Deutsche Bildung & Kultur, Philipp Achammer. „Sie schafft Raum für junge Kultur, fördert die soziale Handlungskompetenz und vermittelt Werte“, so Achammer.

Erfolgreicher Jahresrückblick

Im Jahr 2017 hat das „netz“ über 18 Vernetzungstreffen organisiert, bei denen Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen sich regelmäßig trafen, um sich mit Themen wie geschlechtsspezifische Jugendarbeit, junge Kultur und Festivals, zeitgemäße Jugendarbeit, Teambuilding und Identität sowie Interkulturalität und Sexualpädagogik auseinanderzusetzen.

Zusätzlich fanden rund 40 Netzwerktreffen im In- sowie im Ausland statt. Daraus ging zum Beispiel das erst kürzlich vorgestellte Papier „Leitbild der Jugendarbeit in Südtirol“ hervor. Es wurde gemeinsam mit dem JUKAS Jugendhaus Kassianeum, dem Südtiroler Jugendring, der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste und dem Amt für Jugendarbeit erarbeitet.

Begleitung beim Einstieg ins Erwachsenenleben

Seit vier Jahren bietet das netz zudem das sogenannte Jugend Coaching Giovani an. Dabei handelt es sich um ein niederschwelliges Unterstützungsangebot für Jugendliche die kurz vor dem Abbruch ihrer Ausbildung stehen oder diese schon abgebrochen haben bzw. Schwierigkeiten mit dem Einstieg in das Berufsleben haben und ihre schulische oder berufliche Situation verändern wollen.

Durch individuelle Gespräche werden Interessen, Stärken und Fähigkeiten der Jugendlichen erkannt und darauf aufbauend ihre Ziele Schritt für Schritt in regelmäßiger Begleitung konkret umgesetzt.

