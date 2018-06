Akademische Feier der Medizinischen Universität Innsbruck

Humanmedizin (Dr. med.univ.)

Abram, Julia aus Innsbruck

Fiung, Raffaela aus Enneberg

Frei, Andreas aus Partschins

Frontull, Michela aus Enneberg

Gasslitter, Irina aus Inzing

BSc Götz, Nikolaus aus Admont

Gschwentner, Martin aus Jenbach

Hager, Katharina aus Breitenbach am Inn

Hirnsperger, Christoph Georg aus Koppl

Hochmayr, Christoph aus Kremsmünster

Holzknecht, Magdalena aus Innsbruck

Jaschke, Nikolai Pirmin aus Würzburg

Kaufmann, Christoph Michael aus Leonding

Köglberger, Paul aus Innsbruck

Kolb, Julian aus Schleißheim

Ladurner, Julia aus Naturns

Laimer, Gregor aus Meran

Lindner, Anna aus Innsbruck

Majerus, Alexandra Marie G. aus Hagen

Mayr, Sebastian Hermann aus St. Marienkirchen

Dr.med.dent. Nachtigal, Philipp Jakub aus Salzburg

Nardelli, Paul aus Eggen

Neumair, Made aus Bozen

Nicosia, Fabian aus Stern

Oberschmied, Julia aus St. Lorenzen

Pellkofer, Yasmin Natascha aus Bayerisch Gmain

Peschel, Georg aus Innsbruck

Reich, Christoph aus Mieming

Riegler, Sabrina aus Zell am See

Santifaller, Janine aus Kastelruth

Sayar, Mehmet Can aus Innsbruck

Schroll, Florian aus Kufstein

Senoner, Thomas aus Wolkenstein

Skobeleva, Marina aus Telfs

Troger, Felix aus Jenbach

Trost, David Michael Peter aus Axams

Vejnoska, Bianca-Maria aus Ebreichsdorf

Weber, Moritz aus Rum

Weger, Martin aus Bruneck

Winkelmann, Selina aus Innsbruck

Zitterl, Magdalena aus Thaur

Zahnmedizin (Dr.med.dent)

Blüschke, Annegret aus Heidenheim an der Brenz

Nachtigal, Philipp Jakub aus Salzburg

Master of Science Molekulare Medizin (MSc)

BSc Halper, Julia aus Absam

BSc Huber, Victoria aus Innsbruck

BSc Lackner, Katharina aus Innsbruck

Doctor of Philosophy (PhD)

MSc Danzl, Katarina aus Mieders