Algund bekommt ein Cineplexx-Kino

Erweitert wird das Zentrum von den Unternehmerfamilien Podini und Giuliani. Bruno Giuliani verkündete am Montag den Namen des künftigen Kinobetreibers. „Wir arbeiten seit etwa 2 Jahren an diesem tollen Projekt“, verriet er. Das Multiplexkino wird 4 Säle umfassen: mit 2 Mal 111 sowie 97 und 68 Sitzplätzen. Hinzu kommen noch 3 bis 4 Rollstuhlplätze pro Kinosaal.

„Der Komfort soll im Mittelpunkt stehen“, sagte Christof Papousek, der Geschäftsführer der Cineplexx-Unternehmensgruppe mit Sitz in Wien, im Beisein von Bürgermeister Ulrich Gamper. Zum Kinovergnügen sollen unter anderem breite Kinosessel mit doppelten Armlehnen beitragen.

Erster Streifen: „James Bond 25“

An neuester Technik wird es im 58. Cineplexx-Kino natürlich auch nicht fehlen: Laserprojektoren, Dolby Surround 7.1 und 3D sollen die Herzen von Kinofreunden höher schlagen lassen. „Laserprojektoren sind nicht nur stromsparend, sondern sorgen auch für brillantere Farben und höhere Kontraste“, sagte Papousek. „Das Kino in Algund wird 7 Tage in der Woche geöffnet sein. Laut einer mittleren Annahme erwarten wir 150.000 Besucher pro Jahr.“

Gezeigt werden Filme in italienischer und deutscher Sprache. Wenn alles klappt, soll „James Bond 25“ als erster Streifen im Algunder Cineplexx-Kino laufen. Diese Produktion wird im April 2020 auf den Markt kommen.

