Am Freitag, 5. Oktober starten wir in die neue Konzertsaison "All that Music…!“" in der Laurin Bar in Bozen. - Foto: Privat

Am 12. Oktober: Gabriele Mirabassi, Cristina Renzetti und Roberto Taufic. Das hochkarätige Trio präsentiert ihre neue CD „Agreste“, eine musikalische Reise zwischen Brasilien und Sardinien, zwischen Volksmusik und Jazz.

Am 19. Oktober: Rick Margitza. Der amerikanische Saxophonist Rick Margitza spielte bereits mit Eddie Gómez, Tony Williams, Bobby Hutcherson, Maria Schneider, McCoy Tyner, und Chick Corea.

Am 26. Oktober: Gianni Casalnuovo. Tribute to toots Thielemans. Der Bozner Bassist und Harmonikaspieler Gianni Casalnuovo präsentiert eine Hommage an den großen Meister der Mundharmonika Toots Thielemans, zusammen mit dem internationalen Trio um den Bassisten Frantisek Uhlir und den Triester Pianisten Roberto Magris.

Am 2. November: Sinfonia de Carnaval und Südtiroler Jugend Bigband. Inspiriert durch die Rhythmik Lateinamerikas und der expressiven Klangrede des Jazz, zeichnet das Duo Sinfonia de Carnaval bunte Portraits phantastischer Karnevalsgestalten. Die Südtiroler Bigband spielt Kompositionen von Musikern aus Tirol, Trentino und Südtirol.

Am 9. November: Danny Grissett Trio. Der aus Kalifornien stammende Pianist Danny Grissett spielte mit Größen wie Tom Harrell, Nicholas Payton und Jeremy Pelt, liebt aber auch das Trio mit dem er zahlreiche CDs eingespielt hat. Mit dabei der aus Pisa stammende und in New York lebende Bassist Paolo Benedettini.

Am 16. November: Deborah Carter und Daniele Gorgone Trio. Mit ihrer unverwechselbar samtig tiefen Stimme interpretiert die aus Hawaii stammende Sängerin weniger bekannte Songs aus dem „American Songbook" sowie die unvergesslichen Melodien großer Komponisten wie Jule Styne, Fred Coots und Irving Berlin.

Am 23. November: Saxofour and more. Zum 25. Geburtstag erfüllten sich Saxofour den Luxus, nicht alles und immer selber machen zu müssen, sondern sich auch manchmal auf die Groove einer Rhythmusgruppe draufzusetzen. Die Crème de la Crème der österreichischen Saxophonkunst präsentiert neue Kompositionen aus der unerschöpflichen Feder der vier Meister.

Am 30. November: Giovanni Falzone. Far East Trip. Giovanni Falzone ist einer der interessantesten italienischen Trompeter. In diesem Projekt stellt er 4 Kompositionen aus Duke Ellington's berühmter Far East Suite, sowie eigene Kompositionen als Hommage an den genialen Musiker gegenüber. Ein explosiver fernöstlicher Mix.

