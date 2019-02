Alles Gute zum Geburtstag, liebe „Zett“

1989 ist nicht nur das Geburtsjahr von Ski-Star Marcel Hirscher oder Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe; der 19. Februar jenes Jahres markiert auch einen Meilenstein in der Südtiroler Medienlandschaft. Damals erschien zum ersten Mal die Sonntagszeitung „Zett“, die sich heute – 30 Jahre später – weiterhin großer Beliebtheit bei ihren Leserinnen und Lesern erfreut.

Nicht nur für die „Zett-Pioniere“, die vor drei Jahrzehnten unter der Federführung des heutigen „Dolomiten“-Chefredakteurs Toni Ebner fieberhaft an der ersten Nummer der Zeitung arbeiteten, ist das Jubiläum etwas ganz Besonderes.

Die „Zett“ feiert 30. Jubiläum. - Foto: Zett

Die „Zett“ möchte vor allem auch die Leser an diesem runden Geburtstag teilhaben lassen – und zwar mit einer Reihe von Aktionen, die über das Jubiläumsjahr hinweg geplant sind. Die erste davon gibt es bereits am Sonntag in 12 Tagen. Dann wird es für alle Leser eine Primel als kleines Blumen-Geschenk geben. Nicht verpassen!

Zett/stol