Alpenflair eine Woche vor Beginn ausverkauft

An den Einlasstoren wird am Donnerstag mit In Flames, am Freitag mit Mickie Krause und am Samstag mit Frei.Wild, sowie vielen weiteren Bands jeweils das Schild „Sold out“ prangern. Denn eine Woche vor Beginn ist das größte Volksfest Südtirols bereist restlos ausverkauft. Täglich werden bis zu 14.000 Besucher Natz und das Eisacktal bevölkern.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Landeskommission wird am bevorstehenden Donnerstag einen Lokalaugenschein vornehmen.

