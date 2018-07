Auch italienisches Bildungsressort wird neu strukturiert

„Wir orientieren uns zum Teil an der Reorganisation des deutschen Bildungsressorts", informierte nach der Sitzung der Landesregierung am Dienstag Bildungslandesrat Christian Tommasini. Allerdings verzichte man auf die Funktionstrennung zwischen Bildungsdirektor und Schulamtsleiter, „die in unserem Fall nur Verwirrung stiften würde". Die wichtigste Neuerung liegt in der Schaffung der neuen Abteilung für Innovation und pädagogische Forschung.

„Sinn und Zweck der Reorganisation ist es, die Voraussetzungen für eine engere Zusammenarbeit zwischen den 3 Schulämtern auf Verwaltungsebene zu schaffen", erklärte Landesrat Tommasini. Die Aufgabe der neuen Abteilung für Innovation und pädagogische Forschung liege darin, den Besonderheiten der Sprachgruppe und den pädagogisch-didaktischen Traditionen Rechnung zu tragen und diese weiterzuentwickeln.

Pädagogische Forschung und Unterrichtsmaterial

Die neue Abteilung für Innovation und pädagogische Forschung hat unter anderem die Aufgabe, pädagogische Forschung zu betreiben und Unterrichtsmaterial auszuarbeiten, das Aus- und Weiterbildungsprogramm für die Schulführungskräfte und das Lehrpersonal zu erstellen, Schülerpraktika zu begleiten, Maßnahmen gegen den Schulabbruch zu ergreifen, Schulprojekte zu entwickeln und mit den Universitäten und Hochschulen zusammenzuarbeiten.

Die Stelle des Abteilungsleiters wird über einen Wettbewerb besetzt.

stol/lpa