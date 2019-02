Auf ins närrische Treiben!

Ein Karren am Leiferer Fasching im vergangenen Jahr. - Foto: DLife

Sie sind laut, bunt und manchmal traditionsgebunden. Einer der ältesten Umzüge ist das Zusslrennen in Prad am Stilfserjoch: Die Zussln sind weiß gekleidete Figuren mit buntem Blumenschmuck. Sie vertreiben mit Kuhglocken traditionell den Winter. Der Umzug wird von 6 Buben begleitet, die als Pferde verkleidet sind. Ein in einem Lumpen gehülltes Paar – der „Zoch“ und die „Pfott“ – werden von vielen Bauern und Knechten beim Umzug begleitet. Beginn ist um 13 Uhr.

Terlan feiert in diesem Jahr trotzdem

Der Terlaner Unsinnige findet trotz der Exzesse im vergangenen Jahr doch statt – in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Andrian und Vilpian werden unterhaltsam geschmückte Wagen durch das Weindorf gezogen. Beginn ist um 13.30 Uhr.

Um 15 Uhr gibt es auch in St. Ulrich in Gröden einen großen Faschingsumzug. Es werden wieder hunderte maskierte Erwachsene und Kinder erwartet.

Mit spektakuläre Karren, bunten Masken und großen Flugshows finden am Donnerstag in Leifers statt.

Festival in Bozen, ganz viel Tradition in Tramin

In Bozen verwandelt sich der Waltherplatz in eine große Bühne mit Puppentheatern und zahlreichen Buden mit Süßigkeiten und allerhand Spiel und Spaß - etwas für die ganze Familie: Und deshalb heißen alle kleinen Veranstaltungen in der Landeshauptstadt verteilt Family Festival!

In Salurn geht's rund: „Perché no“, sagte einst der kleinwüchsige, trinkfeste Salurner Giovanni Clementi wiederholt zu einem Glas Wein und wurde seitdem nur noch „Perkeo“ genannt. Damit wurde er zur Hauptfigur des Salurner Faschings. In der FAschingszeit gibt der Bürgermeister der Gemeinde der Kultfigur den Schlüssel zum Rathaus und somit symbolisch die Herrschaft über das Dorf.

Ebenfalls ein Urgestein ist der Egetmannumzug in Tramin – seit 1591 gibt es ihn. Er gehört zu den ältesten Faschingstraditionen und steht sogar auf der Antragsliste des UNESCO Weltkulturerbes. Traditionell wird der „Egetmann-Hansel“ auf seinem Hochzeitsmarsch durch das Dorf von Schnappviechern begleitet. Er findet am 5. März um 12 Uhr statt.

stol