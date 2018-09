Auftakt des 66. Trento-Film-Festivals

Loading the player...

Der Film von Yatri N. Niehaus (Deutschland/2017/86') handelt vom Volk der Kalaalit in Grönland, einem faszinierenden Land, in dem die Weltgeschichte über Millionen Jahre hinweg in den Eisschichten sedimentiert ist. Die enormen Gletscher Grönlands bringen nämlich andauernd neue Epochen ans Licht; seit Jahrtausenden ist das Kalaalit-Volk mit diesem "ewigen Eis" verbunden. Im Laufe weniger Jahre haben der Kolonialismus, die Entwicklung des Tourismus und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Erdbodens sowie die wuchernde Fischerei und der Klimawandel die Kultur dieses Volkes grundlegend verändert, hin zu einem modernen Lebensstil. Um zu vermeiden, dass der kulturelle Reichtum dieses Volkes verloren geht, haben sich einige Personen für dessen Instandhaltung stark gemacht.

Handelskammer Bozen neues Mitglied

Der Willkommensgruß bei der Pressekonferenz wurde vom Präsidenten der Handelskammer, Michl Ebner, ausgesprochen, der eine Einrichtung vertritt, die neulich Mitglied des Festivals geworden ist und somit in der Runde ist mit dem Bozner CAI und der Gemeinde Trient als Gründungsmitglieder sowie der Stadtgemeinde Bozen und der Handelskammer Trient.

Der Präsident der Bozner Handelskammer Michl Ebner hat die Wichtigkeit der Veranstaltung hervorgehoben. «Die Bozner Handelskammer ist sehr geehrt, zum ersten Mal Mitglied des Trento Film Festivals zu sein. Es handelt sich um eine sehr wichtige Initiative für unsere beiden Provinzen und die gesamte Region Trentino-Südtirol. Die Liebe zum Berg vereint uns und diese Leidenschaft kommt in den filmischen und literarischen Beiträgen des Festivals eindeutig zum Vorschein».

Hohe Qualität der Veranstaltung

„Mit jeder neuen Ausgabe - so der Bozner Bürgermeister - verstärkt sich die Verbindung der Stadt Bozen mit dem Trento Film Festival. Dank der hervorragenden Qualität der Veranstaltungen und Iniviativen und dank des großen Appeals der Initiative definiert auch Bozen selbst ihre Identität immer besser und übernimmt gleichzeitig eine immer prestigereichere und maßgebende Rolle. Dies ist uns als Gemeindeverwaltung sehr wohl bewusst und darüber sind wir besonders erfreut.“

„Für eine multikulturelle Stadt wie Bozen“ - hat der Stadtrat für Kultur hinzugefügt - „die sich auch aufgrund ihrer geografischen Lage als solche definiert, ist das Trento Film Festival eine Gelegenheit, den Blick jenseits jeglicher geografischen, physischen und kulturellen Grenzen zu werfen. Deshalb ist das Festival ein prestigeträchtiges und gleichzeitig sehr wertvolles Event für unsere Gemeinschaft.“

Kritischer Blick

Im Festival kommen die wahrsten Aspekte der Bergwelt, aber auch der Bezug zum Land zum Ausdruck; gleichzeitig wird im Festival auch ein kritischer Blick auf das heutige Geschehen und auf das, was morgen geschehen könnte geworfen. All das ist aus dem reichhaltigen Veranstaltungsprogramm abzulesen, das nicht nur in der Stadt Bozen, sondern im gesamten Land großes Interesse wecken wird.

Hier geht's zum Programm.

