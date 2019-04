Austropop: Konzert mit Mixmelodium

MixMelodium tritt wieder am Ritten auf.

Diese treffen auf schwungvolle Hits wie „I sing a Liad für di“ von Andreas Gabalier und „Fürstenfeld“ von STS, sowie weiteren Hits von Rainhard Fendrich, Pizzera und Jaus, Falco, Udo Jürgens und vielen mehr.

Termine:

Die Konzerte finden am Freitag 17. und Samstag 18. Mai jeweils um 20 Uhr im Vereinshaus in Unterinn / Ritten statt.

Kartenreservierungen werden ab 7. Mai unter der Nummer 331/8972464 von Montag bis Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr vorgenommen oder per Email an: [email protected]

(SMS und Anrufe in Abwesenheit können nicht berücksichtigt werden).

ACHTUNG: Es werden nur Kartenreservierungen und keine Platzreservierungen vorgenommen.

Eintrittspreise:

Erwachsene: 12 Euro

Kinder von 10-14 Jahre: 6 Euro

Kinder unter 10 Jahre: gratis