Bergbau – das große Abenteuer

Das Landesmuseum Bergbau mit Standort in Prettau: Einfahrt mit der Grubenbahn in den St.-Ignaz-Stollen. - Foto: Archiv Landesmuseum Bergbau

Das Landesmuseum Bergbau ist ein Abenteuermuseum. Seine 4 Standorte am Schneeberg in Passeier, in Maiern zuhinterst in Ridnaun sowie in Steinhaus und in Prettau im Ahrntal umfassen stillgelegte Bergwerke, ausgedehnte Abbaureviere und herrschaftliche Häuser der einstigen Bergwerksbesitzer. Mit Schauräumen und Ausstellungen sowie Führungen und Fahrten mit der Grubenbahn erhalten Klein und Groß einen Eindruck vom Bergbau, der viele Jahrhunderte lang unser Land geprägt hat.

Im Prettauer Bergwerk wird an einem Beispiel deutlich, welche Zukunft uralte Stollen haben können. Dort wurde ein Klimastollen errichtet, der mit seinen außerordentlichen lufthygienischen Bedingungen Linderung bei Atemwegsbeschwerden wie Asthma, Bronchitis oder Pollenallergien verspricht.

