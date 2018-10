Besondere Kuh fährt nach Moskau

In sechsmonatiger Arbeit hat der Bildhauer (und in diesem Fall auch Tüftler) aus St. Ulrich eine ganz spezielle Kuh geschaffen. Das Tier offenbart seine Innereien, muht richtig und kann sogar Milch geben. Und auch eine gelegentlich läutende Glocke ist dabei. Teo Mahlknecht hat diese Arbeit in den vergangenen Tagen vollendet, jetzt befindet sich die wertvolle Fracht auf der Reise nach Moskau aufgestellt wird, wo sie in einer Schaukäserei, der ersten in der russischen Metropole.

„Die Russen sind durch ein ähnliches Werk von mir, das in Lettland steht, auf die Idee gekommen. Und nach einem kurzen Mailkontakt stand plötzlich eine ganze Delegation samt Dolmetscher bei mir in der Werkstätte“, lächelt Mahlknecht.

Holzfigur in Echtgröße

Er machte sich sofort an die Arbeit. Es galt, eine Holzfigur in Echtgröße zu schnitzen, bei der aber auch die inneren Abläufe, die Verdauung und die Milchproduktion sichtbar wären. Dazu sollte ein Text den gesamten Vorgang begleiten.

Teo Mahlknecht, der als passionierter Modell-Flugzeugbauer auch technisch bestens beschlagen ist, machte sich an die Arbeit.

„Die Bildhauerei und der Einbau der 18 Motoren waren meine Arbeit, für weitere technische Details konnte ich mich auf meinen Freund Benno Senoner verlassen“, berichtet der Künstler. Senoner lebt im lettischen Liepaja, hat aber immer Kontakt zu seiner Grödner Heimat gehalten – und über Internet konnte er die Software für die besondere russische Kuh entwickeln.

D/lm