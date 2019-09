Bozen: Emanuil Ivanov gewinnt Busoni- Klavierwettbewerb

Er, Shiori Kuwahara aus Japan und Giorgi Gigashvili aus Georgien wurden von der Jury unter dem Vorsitz von Till Fellner (Österreich) ausgewählt, im großen Finale gemeinsam mit dem Haydn Orchester von Bozen und Trient unter der Leitung von Arvo Volmer Klavierkonzerte von Rachmaninov, Prokofiev und Saint-Saëns aufzuführen.

Im Anschluss an die Finalissima fiel um kurz vor Mitternacht die mit Spannung erwartete Entscheidung. Der erste Preis wurde an den 19-jährigen Emanuil Ivanov aus Bulgarien vergeben, den zweiten Preis erreichte Shiori Kuwahara, der dritte Preis ging an Giorgi Gigashvili.

Insgesamt 23 Kandidaten aus 12 Ländern traten in diesem Jahr beim Internationalen Klavierwettbewerb „Ferruccio Busoni“ an. Sie wurden im Jahr 2018 unter 400 Teilnehmern aus der ganzen Welt ausgewählt. Die Kandidaten kamen aus China, Russland, Südkorea, Italien, Deutschland, Georgien, Bulgarien, Tschechien, Polen, Japan, Australien und Lettland. Etwas ungewöhnlich war dieses Jahr die Geschlechterverteilung mit nur 4 Frauen bei 19 männlichen Kandidaten.

Rai Südtirol zeigt die Aufzeichnung des Konzertabends am Samstag, 7. September ab 20.20 Uhr; ORF III in der Sendereihe Erlebnis Bühne, moderiert von Barbara Rett, am 8. September um 21.30 Uhr.

stol

