Bozen: Stadtbibliothek startet im Juni mit dem Leseangebot im Freien

Im Juni und September wird die Initiative In den Stadtvierteln Lesen an 3 Orten der Stadt angeboten.

Es gibt ein vielfältiges Angebot von ca. 90 Tageszeitungen und Zeitschriften von der Lokalpresse über die nationale und internationale Presse, von Fachzeitschriften bis Illustrierten, welche gemütlich an den bereitgestellten Tischen nahe dem Kiosk, auf der Wiese oder einer Parkbank gelesen werden können.

Bis Samstag 29. Juni und von Montag, 2. September bis Samstag, 28. September wird der traditionelle Kiosk von Montag bis Samstag von 10 bis 17.30 Uhr, an 3 verschiedenen Orten der Stadt, öffnen.

Kalender und Standorte des Kiosks

Lesen im Stadtviertel - 17. bis 29. Juni (an den neu gestalteten „Eisackterrassen“ im Bereich der Grünanlagen in der Genuastraße auf der Höhe des Semiruraliparks). Öffnungszeit: 9 - 12.30 und 15 - 18.30 Uhr.

Lesevergnügen auf den Talferwiesen - 2. bis 15. September (in der Wiese in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes und der Trampolins). Öffnungszeit: 10 - 17.30 Uhr und am Wochenende während des Kinderfestivals und des Sportfestivals.

Lesen im Stadtviertel - 16. bis 28. September (im Pompei-Park in der Roenstraße). Öffnungszeit: 9 - 12.30 und 15 - 18.30 Uhr.

