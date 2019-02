Bruneck: Im Gespräch mit Felix Mitterer

Er ist der beliebteste Volksschriftsteller Tirols und einer der gefragtesten Drehbuchautoren Österreichs. In den vergangenen 40 Jahren verfasste er ein beispielloses Gesamtwerk von über 90 Texten für Theater, Fernsehen, Radio und Film. Sein Skandalstück "Stigma" und die TV-Satire "Die Piefke Saga" prägten Österreichs jüngere Kulturgeschichte nachhaltig

In zahlreichen Historiendramen - von "Verkaufte Heimat" bis zu seinem aktuellen Stück "Vomperloch" - stellte er stets brisante Themen der lokalen und überregionalen Geschichte zur Diskussion. Mit Drehbüchern für die bekannte Krimireihe "Tatort" schaffte Felix Mitterer in den 1990er-Jahren im gesamten deutschsprachigen Raum den Durchbruch.

Mitterer spricht über sein Leben

Anlässlich seines 70. Geburtstags veröffentlichte Mitterer 2018 seine Autobiografie, in der er erstmals jene beruflichen und privaten Stationen rekapituliert, die er auf seinem Weg vom Landarbeiterkind zum Schriftsteller durchlaufen hat.

Im Stadttheater Bruneck wird Mitterer auch davon erzählen, warum er Ende der 1970er-Jahre den Sprung vom Innsbrucker Zollamt in die künstlerische Selbständigkeit wagte, wie sich das Schriftstellerleben in Irland von jenem in Tirol unterscheidet und was ihn mit dem Stadttheater Bruneck verbindet, wo Mitterer bereits selbst als Schauspieler auf der Bühne stand.

Moderiert wird der Abend von Joachim Gatterer.

