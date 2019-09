Busoni: Sechs Finalisten in Kammermusikrunde

Die Jury unter dem Vorsitz von Till Fellner zog sich nach den Solofinalrunden zur Beratung zurück und gab anschließend bekannt, welche 6 Finalisten am Dienstag und Mittwoch mit dem aus Russland angereisten David Oistrakh String Quartet im Rahmen des Kammermusikfinales zu hören sein werden, das in diesem Jahr erstmalig an die Stelle der ersten Finalrunde mit Orchester treten wird.

Dabei werden Klavierquintette von Franck, Schostakowitsch und Schumann zu hören sein.

Die folgenden Finalisten sind zum Kammermusikfinale zugelassen:

03.09.2019, 20:30 Uhr, Konservatorium Bozen

04.09.2019, 20:30 Uhr Konservatorium Bozen

Shiori Kuwahara (Japan)

Valentin Malinin (Russland)

Giorgi Gigashvili (Georgien)

Giovanni Bertolazzi (Italien)

Nicolò Ferdinando Cafaro (Italien)

Emanuil Ivanov (Bulgarien)

