Cor di Jëuni Gherdëina begeistert in Budapest

In der Kategorie „Mixed Choirs“ erzielte der Chor mit den Titeln „Domine Dominus Noster“, „A Spotless Rose“, „Ave Maria“ und „Start of the County Down“ die Bewertung „Laurea Summa cum Laude“, genauso wie in der Kategorie „Pop, Jazz, Gospel, Spiritual, Modern“, in welcher er die internationale Jury mit den Titeln “Penty Good Room“, „Deep River“, „I can tell the World“ und „Wade in the Water“ begeistern konnte.

Dirigiert wurde der Chor beim Festival in Ungarn vom Dirigenten Samuel Runggaldier, welcher von der Jury als bester Dirigent gewertet wurde und den Spezialpreis für außergewöhnliche Leistungen als Dirigent überreicht bekam.

Nach monatelanger Vorbereitung und zahlreichen Proben, machte sich die Ausdauer der Sängerinnen und Sänger bezahlt; sie wurde mit der höchst möglichen Bewertung beim Chorwettbewerb in Budapest honoriert.

Doch nicht nur das Chor Festival steht beim CdjG im Frühjahr auf dem Programm. Erst kürzlich gab er ein Konzert in St. Ulrich zusammen mit dem Männerchor Sasslong, dem Ladinia Women’s Chorus und der Formation Joy in Harmony aus Wössingen, Deutschland.

Nach dem großen Erfolg und der ausgesprochen guten Bewertung beim Chor Festival in Budapest geht es nun mit drei Konzerten in Südtirol weiter. Am 31. Mai tritt der Chor mit einem facettenreichen Repertoire, welches unter anderem für den Wettbewerb in Budapest einstudiert wurde, in Abtei/Gadertal auf, am 01. Juni in Lajen und am 2. Juni in St. Christina/Gröden, jeweils in der Pfarrkirche.

