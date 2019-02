Cultur.a Lounge: Die Bedeutung der Tracht im Alpenraum

Cultur.a Lounge stellte die Tracht in den Mittelpunkt. - Foto: EVTZ

An der nachfolgenden Diskussion am runden Tisch nahmen die Ethnologin und Philosophin Elisabeth Wallnöfer, Rita Pechlaner Kienzl von der Sarner Genossenschaft „Ollerhond Selbergmochts", die Gründerin von "Qollezione", Anna Quinz, der Antropologe Giovanni Kezich aus San Michele und der Designer und Gründer der Manufaktur „Herzblut", Markus Spatzier, aus Innsbruck teil.

Wechselhafte Geschichte der Ablehnung und Akzeptanz

Nur wenige Kleidungsstücke, wie Trachten, hätten eine so wechselhafte Geschichte der Ablehnung und Akzeptanz. Die Palette reicht von einfacher Arbeitskleidung bis hin zu Modeaccessoires, wobei die Hintergründe der Tracht und deren Bedeutung für die Bevölkerung in der Europaregion in lockerer Atmosphäre diskutiert wurde.

In den Wortmeldungen der Diskussionsteilnehmer kam zum Ausdruck, dass „Tracht" verschiedene Wahrnehmungen haben kann und sich einer ungebrochenen Beliebtheit erfreut: als Identifikationssymbol ebenso wie als hippes Modestück.

Fachexperten und Modeschöpfer waren sich darin einig, dass es die „echte Tracht" an sich nicht gibt, sondern Tracht dem Zeitgeist unterworfen ist. Moderatorin Erna Cuesta leitete gekonnt durch den Abend, der von der Gruppe Irma musikalisch umrahmt wurde.

stol