Der Chorverband feiert Geburtstag

70 Jahre, und kein bisschen leise. Der Südtiroler Chorverband feiert heuer Jubiläum – und kann sich seit seiner Gründung am 24. April 1949 über steten Mitgliederzuwachs freuen. Waren am Beginn gerade mal 14 Chöre mit an Bord der Südtiroler Chöre-Vereinigung, so ist deren Zahl bis heute auf stolze 410 Chöre angewachsen.

Festakt im Waltherhaus

Einen knappen Monat nach der traditionellen Landesversammlung lädt der Chorverband am heutigen Sonntag zur großen 70-Jahr-Feier. Um 17 Uhr beginnt der Festakt im Waltherhaus, zu dem Sängerinnen und Sänger aus dem ganzen Land erwartet werden. Dabei wird wohl auch ausführlich Rückschau gehalten.

