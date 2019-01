Die Gewinner des Künstlerwettbewerbs

Die Landesabteilung Italienische Kultur hat im vergangenen Jahr einen Kunstwettbewerb ausgeschrieben, der an aus Südtirol stammende oder in Südtirol tätige Kunstschaffende gerichtet war. Die Künstler konnten das Thema ihrer Arbeit frei wählen, wobei alle Bereiche der bildenden Künste - von der Malerei über die Fotografie, Bildhauerei und Grafik bis hin zu den Mischtechniken - zugelassen waren. Jeder Teilnehmende durfte allerdings nur ein Werk einreichen.

Nun hat die Fachjury mit Daniela Ferrari (Rovereto), Nicolò Degiorgis (Bozen) und Valentina Cramerotti (Trento) die Bewertung der Arbeiten abgeschlossen und unter 10 Finalisten die 3 Siegerprojekte ausgewählt.

Den ersten Preis von 3000 Euro geht demnach an die Fotografin Claudia Corrent für ihre Collage „Per te, per ricordare ti spesso“. Mit dem zweiten Preis in Höhe von 2000 Euro wurde der Künstler Giancarlo Lamonaca für die Arbeit „Universe #9“ bedacht. Den dritten Platz und ein Preisgeld von 100 Euro sicherte sich der Künstler Moustapha Dieng mit der Installation „Solo il mare ha accolto mi“.

Die Siegerwerke werden ab März im Kulturzentrum Trevi in Bozen ausgestellt und anschließend in den Bestand der Artothek aufgenommen.

lpa